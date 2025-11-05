Haberler

FETÖ Üyelerine Destek İddiasıyla Hapsedilen Sanığa Aynı Ceza

Güncelleme:
Adana'da FETÖ üyeleri ve ailelerine finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan R.K., istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Adana'da haklarında adli işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri ve ailelerine finansal destekte bulunduğu iddiasıyla 9 yıl hapse çarptırılan tutuklu sanığa, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık R.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, tekrar ettiği esas hakkında mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

R.K. ise savunmasında FETÖ üyeleri ve ailelerine yardım etmediğini öne sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ üyelerine para desteğinde bulunmadım. Hakkımdaki iddialar gerçek değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında R.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararda usule ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasını yeniden incelenmek üzere Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
