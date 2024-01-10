FETÖ üyelerine 12 ilde 'Kıskaç-3' operasyonları; 38 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadele kapsamında 12 ilde 'Kıskaç-3' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüpheli Konya, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 17 şüpheli, Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen baskınlarda yakalandı.

Örgütün sözde öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 6 şüpheli, Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da yakalandı.

Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 6 şüpheli İzmir ve Konya'da yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.