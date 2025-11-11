FETÖ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 18 Gözaltı
İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, firari 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, örgüt içerisinde eğitim yapılanma faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 18 şüpheli yakalandı.
Firari 6 şüphelinin, yurt dışında olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel