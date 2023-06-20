FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 16 Haziran'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheliye yönelik, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 28'i gözaltına alınırken 5 kişi hakkında ise arama kararı çıkarıldı. Operasyondan bir gün sonra İstanbul Havalimanı'na gelen ve yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ şüphelisi, pasaport kontrol noktasında yüz tanıma sistemine kaydının düşmesi nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle birlikte emniyette sorgulamaları tamamlanan 29 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 22 kişi hakkında adli kontrol şartları uygulanırken bir kişiye ise ev hapsi verildi.

ŞÜPHELİLERDE FETÖ'NÜN SİMGESİ 'F' SERİSİ 1 DOLAR BULUNDU

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda; 43 bin 195 TL, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro para, 315.42 gr Altın, 4 kilo gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 Amerikan Doları, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 adet fişek ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Yapılan çalışmaların devamında örgütün finans yapılanmasında olduğu tespit edilen 1 şahıs