FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelenmesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel