FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı Güncel Haberler Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelenmesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin Yunanistan Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.