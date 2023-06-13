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FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı

FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı

Güncel Haberler

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin, terör örgütüyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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