FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı
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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.L'yi yakaladı.
Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel