FETÖ şüphelisi Sarıyer'de yakalandı

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de yapılan operasyonda 2017 tarihinden beri silahlı terör örgütü (FETÖ/PDY) aranan Ercan Ç. (43) polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin eşinin de aynı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma(FETÖ/PDY) suçundan aranan E.H.Ç.'nin Sarıyer'de saklandığı ev belirlendi. Polis eve yaptığı baskında şüpheliyi bulamadı ama aynı suçtan aranan eşi Ercan Ç.'yi gözaltına aldı.Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ercan Ç.'nin işlemleri Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin hakkında aynı eşi gibi silahlı terör örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. İşlemleri yapıldıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edilen Ercan Ç. tutuklanarak Metris Kapalı cezaevine teslim edildi.