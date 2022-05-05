FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'de FETÖ şüphelisi eski hakim T.Ş., yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, hakimlikten ihraç edilmiş FETÖ şüphelisi T.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan T.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.