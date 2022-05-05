FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'de FETÖ şüphelisi eski hakim T.Ş., yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

EDİRNE'de FETÖ şüphelisi eski hakim T.Ş., yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, hakimlikten ihraç edilmiş FETÖ şüphelisi T.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan T.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title