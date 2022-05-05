FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

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FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş'yi yakaladı.

Ekipler, şüpheli T.Ş'yi gözaltına aldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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