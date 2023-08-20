FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un ifadesi ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2017'den bu yana aranırken geçen ay tedavi için gittiği hastanede yakalanan eski Ege Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Eski rektör Hoşcoşkun, ifadesinde terör örgütü üyesi olduğu iddialarını kabul etmedi. Bildiklerini samimi şekilde anlatmak istediğini belirten Hoşcoşkun, Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade etti.

İfadesinde 1970'li yıllarda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyken, okulda öğrenci olan "Gülen cemaati" mensuplarıyla tanıştığını aktaran Hoşcoşkun, bu kişilerin kendisini "cemaat evi"ne davet ettiğini ancak bunu kabul etmediğini öne sürdü.

Üniversitede okurken cuma namazı için gittiği Bornova ilçesindeki Büyük Cami'de Fetullah Gülen'in vaaz verdiğine tanık olduğunu anlatan Hoşcoşkun, "Vaazlarında sürekli ağlayan bir kişi olarak hatırlıyorum. Fetullah Gülen ile konuşmuşluğum ve görüşmüşlüğüm olmamıştır. Ben de bu ağlamaklı halinden rahatsız olduğum için bu camiye gitmedim." ifadelerini kullandı.

Örgüte üye olduklarını iddia ettiği bazı isimlere ifadesinde yer veren Hoşcoşkun, ayrıca "iş adamı Ahmet Küçükbay'ın düzenlediği iftarlara katıldığını, örgütle bağlantılı Şifa Hastanesinde ameliyat yaptığını" anlattı.

ABD'ye gittiğinde Fetullah Gülen'i görmediğini öne süren Hoşcoşkun, "FETÖ devletin dediğine göre terör örgütüdür. Devlet bunu diyorsa ben de terör örgütü diyorum." ifadelerine yer verdi.

Annesinin evinde saklanmış

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 25 Ağustos 2017'de ihraç edildiğini belirten Hoşcoşkun, ifadesinde şunları anlattı:

"Bu tarihten sonra hakkımda bir adli işlem olacağını düşünerek ikamet adresimden ayrıldım. Ayrıldıktan birkaç gün sonra kolluk kuvveti evime gelmiş ve arama yapmış, eşyalarıma el koymuş. Hakkımda bir arama kararı olduğunu eşim haber verdi. Ben bu tarihte annemin Bornava'daki ikamet adresindeydim. 2017 yılından, rahatsızlığım nedeniyle 3 Temmuz 2023 tarihinde avukatım tarafından savcılığa başvurana kadar annemin yanında ikamet ediyordum. İhtiyaçlarımı annemin emekli maaşı ve yanıma aldığım birikimlerimle giderdim. Arada sırada mahallede hava almak için dolaşmışlığım olmuştur."

Yükseköğretim Kurulunca 28 Şubat 2017'de Ege Üniversitesindeki rektörlük görevinden açığa alınan ve 25 Ağustos'taki KHK ile meslekten ihraç edilen Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 Temmuz'da yakalanmış, 18 Temmuz'da tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.