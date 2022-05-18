FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

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FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski albay ve üsteğmen gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski albay ve üsteğmen gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, 1. derece yasak bölgede sınır hattında yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan eski albay K.B. ile eski üsteğmen C.L'yi yakaladı.

FETÖ şüphelileri güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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