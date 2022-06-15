FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K. ve A.G. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelenmesinde FETÖ şüphelileri oldukları tespit edildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel