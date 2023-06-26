FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Güncel Haberler
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.O. ve G.O'yu gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel