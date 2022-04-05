FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrollerde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title