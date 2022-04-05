FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.
MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrollerde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel