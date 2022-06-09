FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrollerde güvenlik güçlerince Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen İ.B, Y.B, A.O. ve M.S. yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelenmesinde FETÖ şüphelileri oldukları tespit edildi. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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