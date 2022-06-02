FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K'yı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title