FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi 5 kişi yakalandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi 5 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K'yı yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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