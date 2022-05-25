FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 10 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 10 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik Güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel