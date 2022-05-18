FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Bu esnada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen S.Ş, B.Ş. ve R.E. yakalandı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel