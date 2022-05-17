FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Bu esnada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.S. ve Ö.S. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelisi olduğu tespit edildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel