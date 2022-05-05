FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T, İ.Y, G.U, Z.U. ve M.A'yı yakaladı.

FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Haberler

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