FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yaptı.
Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.A, C.E. ve C.A. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel