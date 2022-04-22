FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol gerçekleştirdi.
Güvenlik Güçleri, bu sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri A.Ö. ve A.Y'yi gözaltına aldı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel