FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.
Enez ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A ve E.A'yi yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel