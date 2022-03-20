FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A'yı yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel