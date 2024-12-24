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FETÖ Soruşturmasında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranmakta olan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde sahte kimlik ele geçirildi.

(İSTANBUL)- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; MİT Başkanlığı'yla koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçlarından 2 aranma kaydı bulunan, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Terör Arananlar Listesinde gri kategoride olan, hakkında; Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen, Bank Asya'da hesap artışı ve 7 adet beyan bulunan Cemal Türk isimli şahıs ile, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 adet aranma kaydı bulunan, hakkında; Bank Asya'da hesap artışı ve 5 beyan bulunan, Melek Türk isimli şüpheliler, İstanbul Arnavutköy'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerine yönelik yapılan ikamet aramasında 1 sahte kimlik ele geçirildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

FETÖ Soruşturmasında İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA / Güncel
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