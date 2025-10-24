Haberler

FETÖ Soruşturmasında Gaziantep Sorumlusuna 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'da FETÖ'ye yönelik davada, örgütün 'Gaziantep Nurdağı ilçe sorumlusu' olduğu iddia edilen A.A., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, örgütün "Gaziantep Nurdağı ilçe sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle de irtibatının olduğunu anlattı.

A.A'nın, FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini ve "Gaziantep Nurdağı ilçe sorumlusu" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirten savcı, sanığın, sohbet toplantıları düzenlediğini, Eagle ve ByLock kullanıcısı olduğunu ve örgüt elebaşısının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını kaydetti.

Savcı, mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.A. ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
