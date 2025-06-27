FETÖ Soruşturmasında 65 Muvazzaf Asker Tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması çerçevesinde, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 95 şüpheliden 65'i tutuklandı. Eş zamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 10 albay, 15 yarbay, 43 binbaşı, 27 yüzbaşı ve 5 teğmenin bulunduğu 100 muvazzaf asker ile Türk Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesilen 8 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 31 ilde 24 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı. Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28'i yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şartıyla, 2'si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. 65 şüpheli ise sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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