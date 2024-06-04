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FETÖ Soruşturmasında 38 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturmasında, FETÖ üyelerince soruların dağıtıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturmasına ilişkin yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün "çalışma evleri"ne yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" yazışma içeriklerinde genel olarak "dua" kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.

Soruların dağıtımında ise dikkati çekmemesi için üniversitelerden mezuniyet derecelerine göre yüksek ya da düşük puan alınacak şekilde soruların dağıtımına dikkat edildiği belirlendi.

Bunun üzerine sınava giren kişilerin cevap kağıtlarına ilişkin olağandışılık raporunda adı geçen 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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