FETÖ Soruşturmasında 21 Emniyet Personeli Yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 emniyet personeli yakalandı. 13'ü aktif, 6'sı ihraç olan bu kişiler, İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 13'ü aktif, 6'sı ihraç 19 emniyet personeli olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 2'si özel sektör çalışanı sözde emniyet mahrem imamı, 13'ü aktif, 6'sı ihraç 19 emniyet personeli olmak üzere toplam 21 şahsa yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'taki toplam 26 adreste eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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