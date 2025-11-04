FETÖ Soruşturmasında 19 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında 2 TÜBİTAK çalışanı da bulunan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, daha önce 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülen soruşturmada firari olarak aranırken yakalanan H.I·.A.'nın dijital materyalleri incelendi. Milli İstihbarat Başkanlığınca yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan 'SİGNAL' isimli uygulama üzerinden, 19 şüphelinin gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptığı belirlendi. Bu tespitler üzerine 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon A.Ş. çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.