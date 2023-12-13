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FETÖ soruşturması kapsamında firari eski yarbay tutuklandı

13 Aralık 2023 17:29 Güncelleme: 17:30 Abone Ol

Kocaeli'de, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari eski yarbay tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve Mart 2018'den bu yana firari olan meslekten ihraç yarbay E.M'nin saklandığı adres tespit edildi. Gözaltına alınan E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.