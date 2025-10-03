Haberler

FETÖ Soruşturması Kapsamında 5 Doktor Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul, Konya ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 doktor gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve gizli haberleşme yöntemleri kullandıkları belirtildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Konya ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 doktor gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Örgüt tarafından hücresel yapılanma içerisinde 'Ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgütü destekleyen yurtlarda gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, örgütün sözde TUS imamı ile irtibatları ve baz birliktelikleri bulunduğu, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olduğu, Bank Asya hesabı kullandıkları ve örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarının bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Konya ve Mardin olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aktif olarak çalışan 5 doktor gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
