FETÖ Soruşturması Kapsamında 32 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TMSF kayyumu altında çalışan döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturma, kayyum atanan firmaların FETÖ ile bağlantılı faaliyetlerini ve para transferlerini incelemektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Başsavcılıkça, döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 42'si, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 32 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin şahsi ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağını artırmak ve örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelendi.

Toplam 29 şubenin, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklıkla istihdam sağladığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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