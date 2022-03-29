Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi.

Tutuksuz yargılanan sanık Sevilay, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir ilden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanına geçildi.

Tanık sıfatıyla ifade veren B.D, 2009-2012 yıllarında TİKA'nın Özbekistan temsilcisi olduğunu, sanığı o dönem iş adamı olarak bildiğini, örgütsel herhangi bir eylemine şahit olmadığını belirtti.

Sevilay'ın o dönem mobilya ve inşaat sektöründe çalıştığını bildiren B.D, sanıkla büyükelçilik vasıtasıyla alışverişinin olduğunu ifade etti.

B.D, 2021'de FETÖ soruşturması geçirdiğini ve "kovuşturmaya yer yok" kararı verildiğini de sözlerine ekledi.

Sanık Sevilay da diğer mahkemelerde tanık olarak çağırıldığını ancak "ev hapsi" adli kontrol kararı olduğundan bu duruşmalara katılamadığını ve adli kontrol tedbirinin gevşetilmesini talep etti.

Avukat beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" adli kontrolünü haftada 1 gün evinin yakınındaki polis merkezinde imza atma şartına çevirdi.

Duruşmaya, 28 Haziran'da devam edilecek.

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilmişti

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianameye göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve önceki celse Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını belirtmişti.

Dava dosyasına giren "Özbekistan imamı" olduğu yönündeki ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını öne süren Sevilay, "ülke imamı" olmadığını, önceki beyanlarında, sözde Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini söylemişti.

Mahkeme, Sevilay'ın hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanları ile tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.