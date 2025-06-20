FETÖ/PDY'ye Yönelik Operasyonda 42 Gözaltı

FETÖ/PDY'ye Yönelik Operasyonda 42 Gözaltı
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İzmir merkezli, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. 6 ildeki eş zamanlı operasyonda toplam 44 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İZMİR merkezli Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda; hücre evlerinde kaldığı tespit edilen 42 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 gün önce FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir merkezli olarak toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hücre evinde kaldığı tespit edilen 44 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 27 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturma kapsamında aranan firari 3 şüphelinin de yasadışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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