Haberler

Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Sakarya merkezli düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAKARYA merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüten toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; yasaklı kitaplar, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Adliyesi'ne sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
