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FETÖ/PDY'ye Yönelik Operasyon: 222 Gözaltı

FETÖ/PDY'ye Yönelik Operasyon: 222 Gözaltı
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Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltı sayısı 222'ye ulaştı. Şüphelilerin kripto haberleşme uygulamaları kullandığı ve öğrencilere yurt dışı gezileri ile toplantılar düzenlediği belirlendi.

GAZİANTEP merkezli 47 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 222' ye yükseldi. Şüphelilerin 'Jitsi' ve 'Signal' isimli uygulamalar üzerinden haberleştiği, örgüte kazandırdıkları öğrencileri ise toplantı yapmak amacıyla yurt dışına gezi bahanesi ile götürdükleri belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüte eleman ve finans sağlayan aralarında iş insanlarının da olduğu 208 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonda, Gaziantep ile birlikte, bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi, örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 14 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 222'ye yükseldi.

EV VE YURT TOPLANTILARI YURT DIŞINDA DEVAM ETMİŞ

Operasyon kapsamında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdikleri toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. Örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesi ile genellikle Balkan ülkelerine götüren örgüt yöneticileri burada öğrencilerin birbirini görmeden ve tanımadan toplantılar düzenlediği öğrenildi.

BYLOCK YERİNE JİTSİ VE SİGNAL

Şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Güncel yapılanmanın, daha önce örgütün haberleşmede kullandığı ByLock uygulamasının yerine 'Jitsi' ve 'Signal' isimli uygulamaları kullandığı ortaya çıktı. Bu uygulamaların tek seferlik mesajlar ve görüntüler gönderme özelliği ile tıklanınca silme özelliğinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında daha önce FETÖ üyeliğinden ceza evinden yatan kişilerin de olduğu bildirildi.

222 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 48 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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