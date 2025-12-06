Haberler

Edirne merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Edirne merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

EDİRNE merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada iletişim tespitleri ve MASAK raporu kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne merkezli İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te operasyon düzenledi. Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin de aralarında olduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

