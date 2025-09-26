Haberler

FETÖ/PDY'ye Yönelik Gözaltı Operasyonu: 10 Şüpheli Hakkında Karar Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü aktif görevde toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü aktif görevde toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk birimlerince ortak çalışma yürütüldü. Haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike'ye cezayı kesti

Bu gol sevinci pahalıya patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.