FETÖ/PDY'ye Yönelik Gözaltı Operasyonu: 10 Şüpheli Hakkında Karar Verildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü aktif görevde toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk birimlerince ortak çalışma yürütüldü. Haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.