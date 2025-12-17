Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Fetö/Pdy'nin 'Kamu Mahrem Yapılanmasına' Yönelik 19 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "kamu mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 19 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 6'sı aktif, 13'ü ihraç olmak üzere toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde, 17 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."