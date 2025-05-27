FETÖ/PDY’ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyonda 58 Kişi Yakalandı

FETÖ/PDY’ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyonda 58 Kişi Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonla 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılanmaya dair 58 kişi yakalandı. Örgütün yeni eleman temin etme faaliyetleri deşifre edildi.

(ANKARA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda altı ilde bulunan toplam 67 adreste 58 kişinin yakalanmasına ilişkin eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün yeniden yapılanmasına ilişkin aralarında İstanbul, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ın bulunduğu altı ilde 58 kişinin yakalanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Maltepe-Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerinde örgütün yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve adli işlem görmüş şahısların çocuklarını, örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği, sorumlu örgüt mensupları ile farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği, adli işlem tesis edilmiş, ihraç olmuş şahıslara örgüt güdümünde bulunan işyerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bahse konu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne "üye olma" suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmamaları amacıyla örgütün "Gaybubet Evlerine" yönlendirildiği tespitleriyle örgütün yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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