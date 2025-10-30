Haberler

FETÖ/PDY'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 22 Şüpheliden 10'u Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 22 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si etkin pişmanlıktan faydalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında örgüte üye olduklarına dair delil bulunan 22 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si etkin pişmanlıktan faydalandı. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, haklarında örgüt üyeliğine dair itirafçı beyanları bulunduğu, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kaydı olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve bu hesaplarda artış belirlendiği, ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak kullanılan ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamı yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 22 şüpheliden 10'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve emniyetten serbest bırakıldı. Öte yandan 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.