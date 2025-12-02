Haberler

FETÖ/PDY'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 21 Gözaltı Kararı

Güncelleme:
FETÖ/PDY'nin çeşitli kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmalarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon, Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY'nin; Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturmada, 9'u aktif görevde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda yuvalanan kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9'u aktif görevde, 6'sı istifa etmiş, 1'i emekli, 5'i ihraç edilmiş olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
