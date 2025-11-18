Haberler

FETÖ/PDY'ye Yönelik 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yapılanmasına dair 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldığını açıkladı. Gözaltılar, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,  FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin "iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan" 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 5'i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3'ü görevde astsubay, 2'si ihraç subay (binbaşı), 4'ü emekli subay (albay), 2'si emekli astsubay, 2'si ihraç astsubay, 3'ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen), 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 şüphelinin, 18 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevdiklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

