FETÖ/PDY'ye Yönelik 14 İlde Operasyon: 16 Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt üyesi olduklarına dair itirafçı beyanları bulunan, 'Garson (K)' mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde veri kaydı yer alan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma tespitleri yapılan ve Bank Asya hesabı bulunan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin öğrenci oldukları dönemde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları, kullandıkları operasyonel hatlarla irtibatları tespit edildi. Şüpheliler arasında emniyet personelinin de bulunduğu, şüphelilerin emniyet mahrem yapılanması içerisinde polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı. Yürütülen çalışmaların ardından, 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin ise yurtdışında bulunduğu tespit edildi.