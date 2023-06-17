FETÖ/PDY'ye finans sağlayanlara operasyon: 28 gözaltı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye finans sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürütenlere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 33 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde "Gazi Turgut Arslan" adıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 43 bin 195 Türk lirası, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 euro, 315,42 gram altın, 4 kilo gümüş, 2 adet "F" serisi bir Amerikan doları, bir kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.