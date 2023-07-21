FETÖ/PDY Üyesi Şüpheli Şanlıurfa'da Yakalandı

FETÖ/PDY üyeliği suçundan hapis cezası bulunan şüpheli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa'da uzun süredir firarı olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A., Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA