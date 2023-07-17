FETÖ/PDY üyesi sanık hakkında dava açıldı

FETÖ/PDY'nin Malavi'deki Bedir Eğitim Kurumunda yöneticilik yaptıktan sonra döndüğü Türkiye'de örgütün yurt dışından gönderdiği paraları üyelerine dağıtma işiyle uğraştığı belirlenen sanık Dursun Bahadır Yeşil hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY'nin Malavi'deki Bedir Eğitim Kurumunda yöneticilik yaptıktan sonra döndüğü Türkiye'de örgütün yurt dışından gönderdiği paraları üyelerine dağıtma işiyle uğraştığı belirlenen sanık Dursun Bahadır Yeşil hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, FETÖ terör örgütünün haberleşme sistemlerinden ByLock kullandığı tespit edilen örgüt üyelerine yönelik çalışma yapıldığı, sanık Dursun Bahadır Yeşil'in ByLock'u kullandığı ve Bank Asya'daki bir hesaba 30 bin 246 lira yatırdığı belirtildi.

Sanık Yeşil'in, örgüte ait Fırat Eğitim Merkezi isimli firmada SGK kaydı bulunduğuna yer verilen iddianamede, Dışişleri Bakanlığından gelen belgelere göre sanığın Malavi'de öğretmen kaydının olduğu anlatıldı.

İddianamede, başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan Moses Chadza ve Blessings Nthara isimli sanıkların yaptığı teşhise göre, sanık Yeşil'in Malavi'de örgüte ait Bedir Eğitim Kurumu'nda yönetici olarak çalıştığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan E.C'nin de FETÖ adına faaliyetler yürüten sanığın örgüte öğrenci yetiştirdiğini söylediği ifade edildi.

Sanık ifadesinde suçlamaları kabul etti

Sanığın yakalandığı 31 Mart'ta üzerindeki nüfus cüzdanının sahte olduğu, kaldığı evde yapılan aramada ise 10 bin 50 dolar ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, sanıktan elde edilen dijital materyallerle ilgili de inceleme yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, bunlarla ilgili bilirkişi raporuna göre, sanığın örgüt üyelerinin kullanımındaki Signal Private Messenger programını kullandığı, örgüt içi yayınların bulunduğu www.herkul.org isimli siteye erişim sağladığı ve örgüt içi para taşımasına ilişkin mesajlaşmalar yaptığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Dursun Bahadır Yeşil, 2007 ve 2013 arasında Malavi'de örgüte ait bir okulda öğretmenlik yaptığını, sonrasında Türkiye'ye dönerek turizm danışmanlık şirketi açtığını ve Güney Afrika'dan gelen öğrencilerle ilgilendiğini söyledi. ByLock'u 2013'te Türkiye'ye döndüğünde kullanmaya başladığını kabul eden sanık, yurt dışından gelen paraların Türkiye'de örgüt üyelerine transfer işini yaptığını kaydetti.

Tutuklu sanık Yeşil'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.