FETÖ/PDY Üyesi S.A. Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A., düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Adresine düzenlenen operasyonla S.A. yakalandı. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel